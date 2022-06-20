Про це ексклюзивно 24 каналу розповів колишній командир полку Максим Жорін. Він також зазначив, що за різними внутрішніми джерелами інформації, все ж така ймовірність є і вона висока.
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За нашими даними ще із кількох джерел – це може бути правдою. Не йде мова про те, що це на 100% так, але ймовірність велика,
– зазначає Жорін.
"Проте поки що, ми не можемо з впевненістю про це сказати. На мою думку, це дійсно так, більше того – я гадав, що це трапиться раніше, враховуючи ставлення до наших бійців з боку російської пропаганди", – додає колишній командир полку.
З різних джерел інформація про депортацію командирів надходить, але офіційного підтвердження у нас немає, як і нема підтвердження з боку Росії, додає він.
Кого могли вивезти на територію Росії
- керівники полку, яких російська пропаганда зробила максимально медійними;
- керівництво морської піхоти.
Що відомо про нібито вивезення оборонців Маріуполя до Москви
Російські пропагандистські медіа почали поширювати інформацію про те, що керівників оборонців Маріуполя перемістили до Москви у сумнозвісне СІЗО "Лєфьортово".
Зазначимо, що саме у цьому СІЗО, як правило, утримують політичних в'язнів. Свого часу, там перебував і український кінорежисер та політичний в'язень Олег Сенцов.
Героїчна оборона "Азовсталі" – головне
- Майже 3 місяці захисники Маріуполя утримували свої позиції в повному оточенні військ Росії. За цей час їм вдалося знищити орієнтовно 6 тисяч окупантів.
- Водночас загарбники завдавали по позиціях наших захисників на "Азовсталі" по кілька десятків ударів на добу, використовуючи авіацію, танки та важку артилерію.
- Українська влада повідомляла, що евакуація з території заводу цивільних закінчилася 7 травня. А операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня. Тоді 53 важкопоранених захисника вдалося евакуювати й доставити до медичного закладу в окупованому Новоазовську.
- Зараз в Росії перебувають понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі". Всі вони стали "публічними полоненими", тож країні-агресорці невигідно застосовувати тортури проти наших захисників. Про це заявив Володимир Зеленський.
- 20 травня один із командирів гарнізону на "Азовсталі" підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста.
- Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали з "Азовсталі". Однак розголошувати деталі українська влада не може.
Чи спавді командирів полку могли вивезти до Росії: дивіться відео