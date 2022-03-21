Вероятность высадки десанта в Одессе низкая, в России нет десантников, – CIT

Аналитики убеждены, что российский десант не сможет высадиться в Одессе. Дело в том, что десантники у агрессора фактически закончились.

Аналитик Майкл Кофман считает маловероятной высадку десанта в Одессе, пока российские наземные войска не подойдут к городу, обойдя или взяв Николаев.

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Все десантники уже и так в Украине

Однако даже тогда Россия не будет иметь достаточно подготовленных сил. Дело в том, что, по имеющимся данным, практически все переброшенные соединения морской пехоты РФ уже задействованы в боях на территории Украины.

Поэтому, по утверждению аналитиков, для десанта агрессору придется перебрасывать еще не задействованных морпехов или возвращать уже потрепанные БТГр в Крым.

Таким образом, мы считаем вероятность морского десанта в Одессе или области низкой, хотя такую возможность все равно нельзя полностью сбрасывать со счетов,

– добавили в CIT.

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