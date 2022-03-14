Вероятность "зеленого коридора" из Чернигова обсудят, – глава ОВА
Источник:телеграм-канал Вячеслав Чауса
Вячеслав Чаус не исключает возможность открытия гуманитарного коридора из Чернигова. По крайней мере, такую возможность обсудят сегодня, 14 марта.
В своем телеграмм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что обсудит возможность открытия "зеленого коридора". Совместно с центральными властями попытаются разработать план эвакуации горожан из Чернигова и некоторых населенных пунктов.
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Обсуждение "зеленого коридора" из Чернигова состоится сегодня
Вячеслав Чаус отметил, что будет общаться с центральной властью и ВСУ. Глава Черниговской ОВА планирует обсудить возможность реализации плана по эвакуации населения из Чернигова и некоторых населенных пунктов, пострадавших от оккупантов.
Как только будет решение, я обязательно сообщу,
– подчеркнул он.
Вячеслав Чаус также отметил, что в городах уже формируются колонны. Жителей области он призвал осторожничать, а также ждать централизованной эвакуации.
Ранее глава Черниговской ОВ подчеркивал, что не готов жертвовать жизнями горожан. Мол, он видит, как оккупанты придерживаются своих обещаний.
Накануне Ирина Верещук обратилась к тем, кто планирует выезжать вне гуманитарных коридоров. Министр отметила, что это опасно, а также призвала людей не рисковать своими жизнями и жизнями родных.
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