Глава комитета Рады назвал приоритетные версии авиакатастрофы в Броварах

Следствие рассматривает несколько возможных причин авиакатастрофы в Броварах. Однако выводы делать рано, детали трагедии смогут озвучить после расшифровки черного ящика.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире телемарафона. Об этом пишет 24 Канал.

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Детали авиакатастрофы в Броварах

Он отметил, что на следующий день после трагедии собрался комитет по правоохранительной деятельности. На комитете присутствовал заместитель Генерального прокурора, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко.

Тогда они договорились провести закрытое заседание спустя две недели после трагедии, уточнил Ионушас.

Приоритетными все же являются версии ошибки пилота и технической неисправности вертолета. Конечно, не отвергается версия диверсии, но она не является одной из приоритетных,

– сказал Ионушас.

Он добавил, что наши правоохранители уже работают с французскими коллегами. Ионушас надеется, что уже через одну-две недели будет расшифрован "черный ящик". После этого уже смогут рассказать о более приоритетной версии авиакатастрофы в Броварах.

Авиакатастрофа в Броварах: главное

Авиакатастрофа в Броварах произошла 18 января. Руководство МВД летело в одну из горячих точек. К сожалению, все находившиеся на борту погибли. С руководством МВД, в частности, Денисом Монастырским, простились 21 января.

В результате катастрофы 14 человек погибли, среди них один ребенок. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.

Правительство создало специальную рабочую группу для расследования трагедии. Туда вошли исполняющий обязанности главы МВД, руководитель ГСЧС и представители других министерств.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что расследование может длиться долго. По его словам, такая практика есть не только в Украине, но и во всем мире, поскольку нужно собрать фактически каждую деталь вертолета.

Обстоятельства трагедии выясняются. СБУ начало расследование. Следствие рассматривает три версии: нарушение правил полета; неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению вертолета.