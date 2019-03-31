Вероятные бюллетени с отметками за Юлию Тимошенко нашли в Краматорске

В Краматорске полиции сообщили о заминировании автомобиля у избирательного участка. Во время проверки авто взрывчатку так и не нашли, но полиция обнаружила вероятно поддельные бюллетени с отметками за кандидата в президенты Юлию Тимошенко.

Речь идет об автомобиле Audi 6, сообщили в полиции Донецкой области.

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При проверке правоохранители обнаружили пакет бюллетеней. Они имели явные признаки подделки и были уже заполнены в пользу одного из кандидатов в президенты. По информации "Новостей Донбасса", говорится об авто с литовскими номерами, в салоне которого кроме бюллетеней нашли удостоверение наблюдателя.

В пресс-службе "Батькивщины" назвали указанную ситуацию провокацией власти.

Сейчас полиция проверяет происхождение документов и устанавливает их владельца. Это событие квалифицировали по статье 158 (фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса.



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