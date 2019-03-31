Ймовірні бюлетені з відмітками за Юлію Тимошенко знайшли у Краматорську

У Краматорську поліції повідомили про замінування автомобіля біля виборчої дільниці. Під час перевірки авто вибухівку так і не знайшли, але поліція виявила ймовірно підроблені бюлетені з відмітками за кандидата в президенти Юлію Тимошенко.

Йдеться про автомобіль Audi 6, повідомили у поліції Донеччини.

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При перевірці правоохоронці виявили пакет бюлетенів. Вони мали явні ознаки підробки та були вже заповнені на користь одного з кандидатів у президенти. За інформацією "Новостей Донбасса", йдеться про авто з литовськими номерами, в салоні якого окрім бюлетенів знайшли посвідчення спостерігача.

У прес-службі "Батьківщини" назвали вказану ситуацію провокацією влади.

Наразі поліція перевіряє походження документів та встановлює їхнього власника. Цю подію кваліфікували за статтею 158 (фальсифікація виборчих документів) Кримінального кодексу.



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