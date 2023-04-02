Следовательно, коммуникация между украинской и китайской сторонами продолжается. Об этом 24 Каналу рассказала консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.
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Разговор Зеленского с Си очень важен
Гриценко уверена, что телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином вскоре состоится. Глава Китая вряд ли приедет в Украину, но с точки зрения пиара это было бы очень кстати.
Для нас очень важно, чтобы разговор между руководителями государств состоялся в любой форме, чтобы донести до китайского руководства нашу позицию,
– заметила консультант.
Российские дипломаты в последние годы очень активно работали в информационном пространстве Китая. Как следствие, там сильно укоренилась российская пропаганда, нарративы и стереотипы в отношении Украины.
Как Киев может донести свою позицию до Пекина
Для Украины очень важно донести до китайского руководства собственную позицию относительно войны. Так, наше государство может намекнуть Китаю, что в свое время он также пострадал от колониализма Российской империи.
Необходимо донести позицию нашей власти, что переговоры с Россией невозможны, пока российские войска находятся на наших территориях. Для Пекина наиболее приемлемым вариантом развития событий являются переговоры между Украиной и Россией. Ему не важно, на каких условиях завершится война. Так, для Китая важно только ее прекращение.
Следовательно, прямая коммуникация между Украиной и Китаем очень важна и мы должны сохранять ее в дальнейшем. Впрочем, не факт, что Пекин сможет повлиять на Москву. По мнению Гриценко, сегодня нет внешней силы, которая могла бы повлиять на абсолютно иррациональные действия российского руководства.
Разговор Зеленского и Си: что известно
- Информация о телефонном разговоре между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой КНР впервые появилась на фоне визита Си Цзиньпина в Москву 20 – 22 марта. Так, западные СМИ сообщали, что после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Си позвонит Зеленскому.
- По состоянию на 1 апреля разговор между лидерами Украины и Китая так и не состоялся. Впрочем, президент Украины не раз заявлял, что хочет поговорить с Си. Более того, Владимир Зеленский пригласил главу КНР в наше государство.
- Пекин допускает возможность разговора Зеленского с Си. Постоянный представитель Китая в ЕС Фу Цунь заявил, что "пространство для переговоров и даже для того, чтобы Китай и ЕС объединили свои усилия по продвижению мира" есть. Отдельно он добавил, что "не исключена возможность" потенциального разговора или встречи лидеров Украины и Китая.