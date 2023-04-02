Следовательно, коммуникация между украинской и китайской сторонами продолжается. Об этом 24 Каналу рассказала консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

К теме Китай не хочет быть посредником, – Климкин предположил, будет ли разговор Си и Зеленского

Разговор Зеленского с Си очень важен

Гриценко уверена, что телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином вскоре состоится. Глава Китая вряд ли приедет в Украину, но с точки зрения пиара это было бы очень кстати.

Для нас очень важно, чтобы разговор между руководителями государств состоялся в любой форме, чтобы донести до китайского руководства нашу позицию,

– заметила консультант.

Российские дипломаты в последние годы очень активно работали в информационном пространстве Китая. Как следствие, там сильно укоренилась российская пропаганда, нарративы и стереотипы в отношении Украины.

Как Киев может донести свою позицию до Пекина

Для Украины очень важно донести до китайского руководства собственную позицию относительно войны. Так, наше государство может намекнуть Китаю, что в свое время он также пострадал от колониализма Российской империи.

Необходимо донести позицию нашей власти, что переговоры с Россией невозможны, пока российские войска находятся на наших территориях. Для Пекина наиболее приемлемым вариантом развития событий являются переговоры между Украиной и Россией. Ему не важно, на каких условиях завершится война. Так, для Китая важно только ее прекращение.

Следовательно, прямая коммуникация между Украиной и Китаем очень важна и мы должны сохранять ее в дальнейшем. Впрочем, не факт, что Пекин сможет повлиять на Москву. По мнению Гриценко, сегодня нет внешней силы, которая могла бы повлиять на абсолютно иррациональные действия российского руководства.

Разговор Зеленского и Си: что известно