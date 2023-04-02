Відтак, комунікація між українською та китайською сторонами триває. Про це 24 Каналу розповіла консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.
До теми Китай не хоче бути посередником, – Клімкін припустив, чи буде розмова Сі та Зеленського
Розмова Зеленського з Сі є дуже важливою
Гриценко переконана, що телефонна розмова між Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном невдовзі відбудеться. Очільник Китаю навряд приїде до України, але з точки зору піару це було б дуже доречно.
Для нас дуже важливо, щоб розмова між очільниками держав відбулася у будь-якій формі, щоб донести до китайського керівництва нашу позицію,
– зауважила консультантка.
Російські дипломати упродовж останніх років дуже активно працювали в інформаційному просторі Китаю. Як наслідок, там сильно вкоренилася російська пропаганда, наративи та стереотипи щодо України.
Як Київ може донести свою позицію до Пекіна
Для України є дуже важливим донести до китайського керівництва власну позицію щодо війни. Так, наша держава може натякнути Китаю, що свого часу він також постраждав від колоніалізму Російської імперії.
Необхідно донести позицію нашої влади, що переговори з Росією є неможливими, доки російські війська перебувають на наших територіях. Наразі для Пекіна найбільш прийнятним варіантом розвитку подій є перемовини між Україною та Росією. Йому неважливо, на яких умовах завершиться війна. Так, для Китаю важливе лише її припинення.
Отже, пряма комунікація між Україною та Китаєм є дуже важливою і ми маємо зберігати її надалі. Утім, не факт що Пекін зможе повпливати на Москву. На думку Гриценко, сьогодні немає зовнішньої сили, яка могла б повпливати на абсолютно ірраціональні дії російського керівництва.
Розмова Зеленського і Сі: що відомо
- Інформація про телефонну розмову між українським президентом Володимиром Зеленським та очільником КНР вперше з'явилася на тлі візиту Сі Цзіньпіна до Москви 20 – 22 березня. Так, західні ЗМІ повідомляли, що після зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним Сі зателефонує Зеленському.
- Станом на 1 квітня розмови між лідерами України та Китаю так і не відбулося. Втім, президент України неодноразово заявляв, що хоче поговорити з Сі. Ба більше, Володимир Зеленський запросив очільника КНР до нашої держави.
- Пекін допускає можливість розмови Зеленського з Сі. Постійний представник Китаю у ЄС Фу Цунь заявив, що "простір для переговорів і навіть для того, щоб Китай і ЄС об'єднали свої зусилля у просуванні миру" є. Окремо він додав, що "не виключена можливість" потенційної розмови або зустрічі лідерів України та Китаю.