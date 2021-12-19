Верьте в чудеса и творите их, – Зеленский поздравил украинцев с Днем Святого Николая

В Украине 19 декабря празднуют один из самых сказочных праздников – День Святого Николая. По этому случаю президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлением.

Президент в поздравлении пожелал украинцам верить в чудеса и творить их самостоятельно. По его словам, с этого дня начинаются радостные праздники, которые дарят надежду на лучшее.

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С этого дня начинаются праздники, которые дарят радость, надежду на лучшее и согревают душу. Верьте в чудеса и творите их сами! С днем Святого Николая!

– написал президент.

Также глава государства вместе с первой леди Еленой Зеленской посетили праздничный городок на Банковой.

История праздника и что дарить

По мнению церкви, Святой Николай Чудотворец является ближайшим святым к Господу. При жизни он совершил много добрых поступков и всегда помогал тем, кто в этом нуждался. Существует множество историй о том, как святой Николай созерцал за тяжелой жизнью бедных и подкладывал им мешочки с деньгами, чтобы хоть как-то облегчить их участь.

Митрополит Епифаний накануне Дня святого Николая дал наставления родителям. Он посоветовал взрослым, как лучше провести этот день с малышами.

Выбирая подарок для ребенка на праздник родители, прежде всего, думают о пользе этого сюрприза. Дети же имеют совсем другой взгляд на это. Для них важно найти под подушкой что-то уникальное, неповторимое и желанное. Поэтому главный совет при выборе подарка – прислушайтесь к желаниям своего ребенка.

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Полное сообщение Владимира Зеленского в инстаграме

С этого дня начинаются праздники, которые дарят радость, надежду на лучшее и согревают душу. Верьте в чудеса и творите их сами!

С днем Святого Николая!