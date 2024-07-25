Ненадежный вертолет: какие дефекты у российского Ми-28

В России разбился вертолет Ми-28, занимавшийся "охотой" на БпЛА. Это очень ненадежный вертолет.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко озвучил 24 Каналу мнение, что Ми-28 – очень проблемный вертолет.

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Ми-28 более 40 лет

Коваленко рассказал, что Ми-28 разрабатывался в Советском Союзе еще в 80-е годы прошлого века. Он должен был стать советским аналогом Apachi. Однако по техническим характеристикам он остался очень далеким от своего западного аналога.

Дальность его использования была намного меньше, номенклатура вооружения намного хуже и тому подобное. Кроме того, там было много "детских болезней". То есть, много дефектов, много технических проблем, которые было очень трудно исправить по состоянию на 80-е годы,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Задача для Ми-28

По его словам, Ми-28 сначала участвовал в боях на фронте, но потом они оттуда исчезли. Сейчас россияне в бою используют только Ка-52. Это действительно качественный вертолет. А вот Ми-28 сейчас перевели для "охоты" за морскими и воздушными дронами.

"В принципе более-менее они могут справиться с этими задачами. Хотя с не очень высоким коэффициентом полезного действия. Однако, если смотреть на общее количество дефектов и те инциденты, что с ними случаются, то ничего удивительного нет", – заметил Коваленко.