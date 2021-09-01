Вертолет взлетел с борта авианосца Abraham Lincoln и попал в катастрофу в 111 километрах от города Сан-Диего, штат Калифорния. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота США.

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Происходят поисково-спасательные операции с привлечением нескольких подразделений береговой охраны и флота с воздуха и на поверхности. Подробная информация будет опубликована по мере доступности,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что пока нет информации о пострадавших во время аварии.

Не указывают в твиттере Тихоокеанского флота США и о причинах инцидента.

Справка. MH-60S – модификация вертолета SH-60 Seahawk, разработанная для ВМС США. На вооружении американских моряков находятся более 500 вертолетов этого типа.

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