Гелікоптер злетів з борту авіаносця Abraham Lincoln і потрапив у катастрофу за 111 кілометрів від міста Сан-Дієго, що у штаті Каліфорнія. Про це повідомляє пресслужба Тихоокеанського флоту США.
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Відбуваються пошуково-рятувальні операції зі залученням декількох підрозділів берегової охорони та флоту з повітря і на поверхні. Детальна інформація буде опублікована у міру доступності,
– йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що наразі немає інформації про постраждалих під час аварії.
- Не вказують у твітері Тихоокеанського флоту США й про причини інциденту.
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