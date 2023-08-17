Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что ее страна заменит советские вертолеты американскими моделями. Речь идет о UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.
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Что сказала чешская министр об Украине
Глава Минобороны Чехии отметила, что вертолеты Ми-24 и Ми-35 отлично выполнили службу, хотя прослужили дольше ожидаемого. По ее словам, Чехия сейчас снимает с эксплуатации не все советские Ми, а только модели Ми-24.
Даже если мы символически попрощаемся с ними (вертолетами Ми-24 – 24 Канал) сегодня, их история точно не закончится. Мы все, вероятно, подозреваем, что сегодня они все еще могут найти применение там, где сейчас нужна любая техника для защиты. Вот куда наша помощь была направлена в течение многих месяцев и будет дальше направляться,
– сказала она.
Министр обороны добавила, что Чехия обязательно найдет применение этой технике. Она отказалась давать подробности, отметив, что принципиально не комментирует поставки в Украину.
Почему Чехия избавляется от советской техники
Прага получила уже 4 американских вертолета. Их привез грузовой самолет C-17 Globemaster. Вертолеты еще не готовы к работе, потому что их сначала нужно собрать. Чешская армия должна получить всю заказанную технику до конца 2024 года.
Чернохова отметила, что замена авиационной техники связана не только с техническим прогрессом. Это еще вопрос безопасности и обороноспособности страны. По ее словам, Чехия избавляется от рискованной материальной зависимости от ресурсов с Востока. Также чешские военнослужащие не должны отставать от солдат других стран-членов НАТО.
Другие новости о военной помощи Украине
- Недавно Украина получила два ЗРК IRIS-T SLS от Германии. Также Берлин передал нашим защитникам 5 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. А еще ВСУ получили от немецких партнеров грузовой транспорт и радары GO12.
- Ранее Минобороны Великобритании заключило 3 контракта на поставку Украине систем ПВО. Их общая стоимость составляет более 90 миллионов фунтов стерлингов или 115 миллионов долларов.
- Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер недавно поддержал идею передачи Украине немецких крылатых ракет Taurus. По его словам, многие тоже поддерживают такую помощь. Он также добавил, что наше государство будет получать ежегодно 5 миллиардов евро военной помощи до 2027 года, если Берлин примет соответствующее решение.