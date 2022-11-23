Британия передает Украине вертолеты Sea King: как они помогут в войне

Украина получит от Великобритании 3 вертолета Sea King. Они уже себя отлично проявили не в одном военном конфликте.

Первый из вертолетов уже привезли в Украину. Отмечается, что украинские военные последние 6 недель учились в Британии летать на таких вертолетах и обслуживать их

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Характеристики Sea King

Это британская лицензионная версия одноименного американского вертолета Sikorsky S-61. Его сконструировала Westland Helicopters для транспортировки войск. Вариант также известен как Commando.

Впрочем, британец отличается двигателями Rolls-Royce Gnome и системами борьбы с подлодками. Кроме того, там полностью компьютеризирована система управления полетом.

Sea King разрабатывали для выполнения задач противолодочной борьбы. На британской службе вертолет применяли в Королевском флоте и в Королевских воздушных силах.

Sea King более известен как вертолет поисково-спасательного отдела Королевского флота (красно-серый цвет) и поисково-спасательного подразделения Королевских ВВС (желтый цвет).

Такие вертолеты сыграли значительную роль во время войны в Персидском заливе, конфликте на Балканах, войне в Ираке и Афганистане. Однако 26 сентября 2018 с эксплуатации сняли последний вариант Sea King, бывший на службе Королевского флота. Sea King в Британии планируют заменить более современными вертолетами, например NHIndustries NH90 и AgustaWestland AW101.

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