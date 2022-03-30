Веру никто не будет заставлять менять, – митрополит о законопроекте о запрете РПЦ

В Украине планируют полностью запретить деятельность Русской православной церкви, в Раде предложили соответствующий законопроект. Однако украинцев не будут выселять и не будут заставлять менять веру.

Такое мнение высказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко в эфире 24 канала.

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По его словам, было бы проще, если бы Собор УПЦ МП объявил о выходе из Московского патриархата.

Тогда бы не было разделения среди украинских православных людей. Такое разделение может породить только нежелание выйти из Московского патриархата нашего руководства УПЦ МП,

– объяснил митрополит.

Священнослужитель говорит, что этот вопрос улаживается быстро. "У нас в свое время было много агентов коммунистической партии, а теперь она исчезла и на сегодняшний день никого нет, кто бы по ней скучал. Так же будет и с Московским патриархатом", – считает он.

Александр Драбинко говорит, что людей не будут никуда выселять, а прописанные положения в законопроекте достаточно жесткие.

Люди останутся. Веру никто не заставляет менять, просто будет запрещено название и религиозная организация, имеющая центр в Москве. Это административный вопрос – снятие вывески и запрет символики, как это произошло, например, с коммунистической партией Украины,

– подчеркнул он.

Пойдет ли Митрополит Онуфрий на такой шаг? На этот вопрос Драбинко ответил, что это зависит от епископата, который может повлиять на решение Митрополита.

По мнению митрополита Переяславского, УПЦ не является церковью оккупанта, она является церковью украинского народа, но "у нее сегодня немного другая вывеска и там есть часть людей, которые поддерживают центр в Москве". Но нельзя сказать, что все придерживаются такого же мнения.

Александр Драбинко говорит, что такой закон нужен, но здесь нужно правильно выйти из этой ситуации.

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