Весь Киев переходит на экстренные отключения света

В понедельник, 12 января, Укрэнерго дало указание применить экстренные отключения света. Они будут действовать для жителей всего Киева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также Россияне атаковали винзавод в Одесской области: вспыхнул пожар

Что известно об экстренных отключениях в столице?

В компании отметили, что во время экстренных отключений графики почасовых отключений не действуют. Там добавили, что будут оперативно информировать киевлян в случае изменений.

Глава YASNO Сергей Коваленко, комментируя введение экстренных отключений в столице, отметил, что инфраструктура не выдерживает нагрузки. Дополнительной информации о состоянии энергосистемы не указывают.

Как ситуацию комментируют в Минэнерго?

В ведомстве объяснили, что повреждения энергосистемы крайне серьезные и масштабные после беспрецедентных обстрелов. Низкие температуры и непогода создают дополнительные проблемы и нагрузки на энергосистему.

Просим относиться к ситуации с пониманием и помогать энергетикам – быть экономными в потреблении света, которое сейчас появляется в сети. Восстановительные работы продолжаются 24/7. Город вернется к плановым графикам, как только появится такая возможность,

– говорится в сообщении.

В каком состоянии энергетика?