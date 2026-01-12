Весь Киев переходит на экстренные отключения света
- Укрэнерго дало указание на экстренные отключения света в Киеве из-за перегрузки инфраструктуры.
- Минэнерго сообщает о серьезных повреждениях энергосистемы из-за обстрелов и призывает к экономному потреблению энергии.
В понедельник, 12 января, Укрэнерго дало указание применить экстренные отключения света. Они будут действовать для жителей всего Киева.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Что известно об экстренных отключениях в столице?
В компании отметили, что во время экстренных отключений графики почасовых отключений не действуют. Там добавили, что будут оперативно информировать киевлян в случае изменений.
Глава YASNO Сергей Коваленко, комментируя введение экстренных отключений в столице, отметил, что инфраструктура не выдерживает нагрузки. Дополнительной информации о состоянии энергосистемы не указывают.
Как ситуацию комментируют в Минэнерго?
В ведомстве объяснили, что повреждения энергосистемы крайне серьезные и масштабные после беспрецедентных обстрелов. Низкие температуры и непогода создают дополнительные проблемы и нагрузки на энергосистему.
Просим относиться к ситуации с пониманием и помогать энергетикам – быть экономными в потреблении света, которое сейчас появляется в сети. Восстановительные работы продолжаются 24/7. Город вернется к плановым графикам, как только появится такая возможность,
– говорится в сообщении.
В каком состоянии энергетика?
- Пресс-служба "Черниговоблэнерго" заявила, что в результате российского обстрела было поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Это привело к обесточиванию в ряде населенных пунктов.
- В Киевской области по состоянию на утро 3 тысячи абонентов находилось без света. С начала аварийных отключений энергетикам уже удалось вернуть свет почти 400 тысячам абонентов по всей области.
- К слову, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о выделении Украине 4 миллиардов крон (400 миллионов долларов). Деньги предусмотрены для энергетического сектора и функционирования государства.