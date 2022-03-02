Весь мир восхищается нами, придет время, когда мы сможем выспаться, – Зеленский

Россия уже 7-й день атакует Украину. Владимир Зеленский гордится тем, как Вооруженные силы Украины дают отпор агрессору. Восхищается также весь мир.

Об этом президент Украины сказал в своем очередном обращении 2 марта, сообщает 24 канал. Он верит, что украинцы одержат победу.

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"Я восхищаюсь вами! Весь мир восхищается вами. От голливудских звезд до политиков", – заверил президент.

Зеленский уверен, что сегодня украинцы – символ несокрушимости.

Символ того, что люди в любой стране в любой момент могут стать лучшими людьми на земле. Слава Украине,

– сказал он.

Зеленский: Придет время, когда сможем выспаться

Президент Украины призвал не сдаваться.

Родные мои, придет время, когда мы сможем выспаться. Но это после войны. После победы,

– отметил Зеленский.

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