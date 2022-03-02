Про це президент України сказав у своєму черговому зверненні 2 березня, повідомляє 24 канал. Він вірить, що українці здобудуть перемогу.
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"Я захоплююся вами! Увесь світ захоплюється вами. Від голівудських зірок до політиків", – запевнив президент.
Зеленський впевнений, що сьогодні українці – символ незламності.
Символ того, що люди в будь-якій країні будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі. Слава Україні,
– сказав він.
Зеленський: Настане час, коли зможемо виспатися
Президент України закликав не здаватися.
Рідні мої, настане час, коли ми зможемо виспатися. Але це буде після війни. Після перемоги,
– зазначив Зеленський.
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