Про це президент України сказав у своєму черговому зверненні 2 березня, повідомляє 24 канал. Він вірить, що українці здобудуть перемогу.

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"Я захоплююся вами! Увесь світ захоплюється вами. Від голівудських зірок до політиків", – запевнив президент.

Зеленський впевнений, що сьогодні українці – символ незламності.

Символ того, що люди в будь-якій країні будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі. Слава Україні,

– сказав він.

Зеленський: Настане час, коли зможемо виспатися

Президент України закликав не здаватися.

Рідні мої, настане час, коли ми зможемо виспатися. Але це буде після війни. Після перемоги,

– зазначив Зеленський.

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