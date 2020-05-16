Веселящий газ из-под хвоста: интересное исследование о пингвинах

Королевские пингвины вместе с пометом производят оксид азота. Веселящего газа настолько много, что он вскружил головы исследователям.

ингвины и оксид азота

К соответствующим выводам пришли датские ученые, сообщает Science Alert.

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Исследователи изучали пингвинов на острове Южная Джорджия, что в Атлантическом океане между Антарктидой и Южной Америкой.

После нескольких часов работы возле помета, один из исследователей будто немного сошел с ума. У другого появились тошнота и головная боль,

– рассказал руководитель исследования профессор Бо Элберлинг.

Появление оксида азота объясняют рационом пингвинов. Ведь криль – морские рачки и рыба – содержат азот. Вместе с фекалиями он попадает в почву, где бактерии превращают его в веселящий газ.

Что такое веселящий газ