Веселящий газ из-под хвоста: интересное исследование о пингвинах
Королевские пингвины вместе с пометом производят оксид азота. Веселящего газа настолько много, что он вскружил головы исследователям.
ингвины и оксид азота
К соответствующим выводам пришли датские ученые, сообщает Science Alert.
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Исследователи изучали пингвинов на острове Южная Джорджия, что в Атлантическом океане между Антарктидой и Южной Америкой.
После нескольких часов работы возле помета, один из исследователей будто немного сошел с ума. У другого появились тошнота и головная боль,
– рассказал руководитель исследования профессор Бо Элберлинг.
Появление оксида азота объясняют рационом пингвинов. Ведь криль – морские рачки и рыба – содержат азот. Вместе с фекалиями он попадает в почву, где бактерии превращают его в веселящий газ.
Что такое веселящий газ
- Веселящий газ – это оксид азота. Используется, как легкая форма анестезии. Он безопасен при применении в медицине, но может стать наркотиком при употреблении для развлечений.
- Оксид азота очень вреден для окружающей среды, он загрязняет воздух в 300 раз больше, чем углекислый газ.