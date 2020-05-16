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Звеселяючий газ з-під хвоста: пінгвіни одурманили дослідників

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Королівські пінгвіни
Королівські пінгвіни / КУБ

Королівські пінгвіни разом з послідом продукують оксид азоту. Це хімічна сполука, яку іноді називають "звеселяючим газом". Його настільки багато, що він запаморочив голови дослідникам.

Пінгвіни та оксид азоту

Данські дослідники вивчали пінгвінів на острові Південна Джорджія, що в Атлантичному океані між Антарктидою та Південною Америкою, повідомляє Science Alert.

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Після декількох годин роботи біля посліду, один з дослідників неначе трохи збожеволів. У іншого з'явилися нудота і головний біль,
– розповів керівник дослідження професор Бо Елберлінг.

Появу оксиду азоту пояснюють раціоном пінгвінів. Адже криль – морські рачки та риба – містять азот. Разом з фекаліями він потрапляє в ґрунт, де бактерії перетворюють його на звеселяючий газ.

Що таке звеселяючий газ

  • Звеселяючий газ – це оксид азоту. Використовується, як легка форма анестезії. Він безпечний при застосуванні в медицині, але може стати наркотиком при вживанні для розваг.
  • Оксид азоту дуже шкідливий для навколишнього середовища, він забруднює повітря у 300 разів більше, ніж вуглекислий газ.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Світ тварин Наука Курйозні новини
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