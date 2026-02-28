Россия готовит наступление на "пояс крепостей" Донетчины: в ISW назвали главную цель
- Россия готовится к новому наступлению на Донецкую область, в частности на Краматорск и "крепостной пояс", путем артиллерийской и беспилотной подготовки.
- Аналитики ISW отмечают, что Россия использует беспилотники и артиллерию для усложнения логистики украинских войск, но успех операции может потребовать значительных ресурсов и времени.
Россия начала артиллерийскую и беспилотную подготовку к весенне-летнему наступлению в Донецкой области. Аналитики предупреждают, что первоочередной целью может стать Краматорск и вся линия так называемого "крепостного пояса".
Россия готовится к новому этапу боевых действий в Донецкой области, сосредотачивая усилия на подготовке поля боя перед возможным весенне-летним наступлением 2026 года. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Что планируют россияне?
По оценке аналитиков, оккупанты перешли к активной артиллерийской и беспилотной подготовке атак на так называемый "крепостной пояс" – ряд укрепленных городов, которые являются основой украинской обороны в Донецкой области с 2014 года.
26 и 27 февраля российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Беленькое – населенный пункт примерно в 14 километрах от линии фронта и к северо-востоку от Краматорска. В ISW отметили, что это первый зафиксированный случай применения ствольной артиллерии по Краматорску или его пригородам.
Аналитики считают, что такие удары могут свидетельствовать о начале артиллерийской фазы подготовки к более масштабному наземному наступлению, который, вероятно, начнется в ближайшее время после завершения этой стадии. Кроме артиллерии, российские силы активизировали кампанию так называемого "воздушного заграждения" на южном фланге крепостного пояса. Речь идет об интенсивном использовании беспилотников для поражения целей на глубине примерно от 20 до 100 километров от линии соприкосновения с целью усложнения логистики и тактических действий украинских войск.
Геолокационные кадры, обнародованные 26 февраля, зафиксировали удары российских дронов по гражданскому велосипедисту на трассе Н-20 Константиновка – Славянск, а также по украинским позициям в Алексеево – Дружковке.
Обратите внимание! Трасса Н-20 является ключевой наземной линией сообщения между городами "пояса крепостей".
Аналитики отмечают, что Россия уже неоднократно применяла многомесячные кампании "воздушного заграждения" как часть стратегии истощения перед началом наземных наступлений.
В ISW также цитируют украинского военного со Славянского направления, который сообщил о переброске российских подкреплений в этот район. Это расценивается как дополнительный сигнал того, что Кремль планирует предоставить приоритет наступательным действиям против укрепленных городов Донецкой области.
Ситуация вблизи Славянска / Карты ISW
В то же время аналитики подчеркивают, что потенциальная операция по захвату крепостного пояса может стать многолетним процессом и потребует от российского командования значительных ресурсов, времени и личного состава. По их мнению, Россия до сих пор не продемонстрировала способности или готовности сконцентрировать достаточно сил для решительного прорыва такой сложной оборонительной системы.
Какова ситуация на других направлениях фронта?
Российские войска не прекращают попыток наступления на севере Сумской области, однако зафиксированных изменений линии соприкосновения пока нет. Некоторые российские военные блогеры сообщают о якобы заходе оккупантов в приграничное село Сопич и продвижение вблизи Юнаковки. Впрочем, эти заявления пока не имеют официального подтверждения.
На севере Харьковской области оккупационные войска продолжают штурмовые действия в районах Волчанска, Лимана, Старицы, Нестерного и ряда других населенных пунктов. Вероятной стратегической целью противника является оттеснение украинских подразделений от государственной границы и формирование так называемой "буферной зоны", которая позволит приблизиться на расстояние применения ствольной артиллерии в Харьков.
На Запорожском направлении российские подразделения усилили активность в районах Гуляйполя и Орехова. По предварительным оценкам, враг пытается осуществить прорыв на ограниченном участке фронта, однако заметного продвижения или значительных успехов пока не зафиксировано.