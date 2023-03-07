Как от ситуации под Бахмутом зависит весеннее контрнаступление ВСУ

Дилемма по Бахмуту "оборонять или отступать" не имеет однозначного решения из-за большого количества влияющих факторов. Поэтому здесь решение должно принадлежать исключительно руководству ВСУ, без поправки на политические оценки какой-либо пространности. А нам нужно действовать по принципу "не навреди".

Почему нельзя отдавать врагу Бахмут

Для начала, еще с лета 2022 года над нами всеми висит "стратегический узел": если россияне добьются успеха в боях на Востоке Украины, то могут часть сил оттуда перебросить для нового наступления на Киев.

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По мере происходящего вокруг Бахмута в последние 7 месяцев этот "узел" деградировал примерно так:

россияне формируют стратегический 3-й армейский корпус, и если у них выйдет на Востоке, то пойдут на Киев;

россияне имеют задачу выйти на админграницу Донецкой области к "красной дате", которую установил Кремль;

россияне хотят взять Бахмут, чтобы дальше себе продвигаться к админгранице Донецкой области;

россияне хотят захватить Бахмут, чтобы показать своей аудитории хоть какую-то победу.

Как много внимания Россия уделяла захвату Бахмута, можно узреть хотя бы из того, что конкретно по этому городку с начала мая, в первый раз за время войны, оккупанты применили ракеты Х-22.

Поскольку кампания на Востоке Украины для россиян вместо "решающей битвы всей войны" превратилась в периферийное наступление, которое они проиграли, то здесь может быть своя логика не отдавать врагу Бахмут как путь к хоть какой-то надутой "победе".

Есть хорошие люди, которые считают, что удержание "крепости Бахмут" имеет только политическое значение, поэтому "ничего такого" не будет, если наши войска отведут оттуда. Но такая логика предполагает легкое и непринужденное предложение превратить в поле битвы новые города Донбасса, например, ту же агломерацию Краматорск – Славянск – Константиновка.

Контрнаступление не возможно, если отойти из Бахмута

С подачи западных союзников появился тезис, что в обороне Бахмута теряют будто бы именно те резервы, которые были бы нужны для контрнаступления весной, поэтому оттуда стоит отступать. Однако авторы этого тезиса лукавят по меньшей мере в двух моментах.

Как показал опыт почти года боев за Восток Украины, россияне никогда не пользуются таким инструментом как "оперативная пауза", чтобы восстановить боеспособность войск или восполнить потери и не идти дальше вперед. Им проще и дальше гнать в бой почти уничтоженные бригады и батальоны мобилизационного резерва только с автоматами АК.

Ну и в конце концов – те резервы, которые должны составить костяк группировки для контрнаступления весной, на самом деле проходят еще обучение на западной технике на полигонах стран Запада. В конце концов, даже сама логика понятия "контрнаступление" предполагает, что сначала надо окончательно остановить движение врага вперед, а уже потом самим наступать. Уж точно никак не открывать врагу путь к западу от Бахмута.

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Потери россиян за несколько месяцев осады Бахмута уже (неофициально) могут оказаться на уровне 50 тысяч убитых солдат и по меньшей мере 100 уничтоженных танков, не считая другой техники. По сути, под Бахмутом ВСУ уничтожили группировку войск россиян, которой хватило бы на отдельную стратегическую операцию – например, повторное наступление на Киев в феврале этого года.

Чем больше российских войск и дальше будут уничтожать под Бахмутом, тем лучше предпосылки и выше шансы для контрнаступления ВСУ весной. Хотя бы потому, что у врага будет меньше сил для противодействия нашим защитникам в наступлении независимо от направления. В случае с Бахмутом может быть вариант не только отхода из города, но и наоборот – контрудара по оккупантам, чтобы расширить "зону безопасности" вокруг города.

Реализация и того, и другого вариантов может потребовать ротации уже имеющихся подразделений и переброски дополнительных войск. Это будет делаться в режиме радиомолчания и маскировки. Ведь чем больше фактор внезапности для противника, тем больше жизней наших солдат удастся сохранить.

Это именно тот случай, когда в первую очередь следует полагаться на комментарии именно официальных спикеров, а уже потом – оценки от неофициальных спикеров.

Мы сейчас в том периоде, когда устоять всем вместе гораздо важнее, чем правота каждой отдельно взятой оценки. Тем более, что такой модус не требует значительно долгих усилий, максимум – пока почва окончательно не засохнет, чтобы по ней могла ехать вперед тяжелая техника ВСУ.