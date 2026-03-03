Россия готовит новую наступательную кампанию: ветеран войны оценил шансы врага на успех

По сообщению Института изучения войны, оккупанты начали подготовку к весеннему наступлению в Донецкой области в направлении Краматорска и Славянска. Однако такие сообщения нужно читать "трезвой головой".

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман, отметив, что Украина продолжает получать оружие от партнеров, а враг страдает из-за отключения Starlink. Кроме того, так называемое весеннее наступление – это очередной российский дедлайн, с которым оккупанты, скорее всего, снова будут иметь проблемы.

Каковы шансы врага на успех этой весной?

По словам ветерана, россияне имеют "большие" перспективы для весенней наступательной кампании. Однако за последние месяцы количество резервов врага на линии фронта не увеличилось, а наоборот – уменьшилось. Поэтому маловероятно, что оккупанты смогут достичь существенных стратегических успехов. В 2025 году вражеская армия продвинулась вглубь фронта лишь на 3,5 километров.

Более того, с лета прошлого года Россия имела несколько дедлайнов. Сначала Владимир Путин обещал все "решить" за 60 дней (до 2 сентября). Впоследствии оккупанты имели дедлайны в октябре, ноябре, а затем и в январе и феврале этого года.

Если дипломатическим путем война не завершится летом, или к этому времени не удастся дожать Россию, чтобы она отказалась от своих целей, мы услышим новый дедлайн – осень 2026 года. Поэтому к этому стоит относиться спокойно,

– сказал он.

Гетьман отметил, что еще 2 недели назад в DeepState писали о "последнем бое" за Покровск. Кроме этого, было много сообщений о перерезании "всех" логистических путей украинских военных в Донецкой области, но именно там сейчас происходит треть всех боевых столкновений (25% из них – украинские контрудары).

Интересно! Между тем журналист, аналитик издания BILD Юлиан Рёпке отметил, что Силы обороны знают о цели врага на эту весну. Из-за потепления россияне же могут бросать в бои больше пехоты, которая является уязвимой для ударов и медленной.

Весеннее наступление врага: детали