Весеннее тепло возвращается в Украину: где и когда больше всего пригреет

На этой неделе в части областей Украины снова похолодало. Однако синоптики прогнозируют, что уже в скором времени в наше государство вернется весеннее тепло.

Когда ждать потепления, где больше всего пригреет и какую же самую высокую температуру прогнозируют синоптики, рассказываем дальше.

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Весеннее потепление уже не за горами

Сегодня, 16 марта, в западных областях снова немного похолодало. Впрочем, синоптики дают надежду, что весеннее тепло уже несется в Украину.

Так, в воскресенье на Западе даже до +16, на Севере и Юге до +11. Между тем на Востоке местами возможен небольшой мокрый снег. Однако столбики термометра ночью будут достигать +4 градусов, днем +9.

Ближайшие суббота – воскресенье снова вернут в Украину весеннее тепло,

– ранее прогнозировала синоптик Наталья Диденко.

Заметим, что, по предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 20 марта, ночью температурный максимум на территории нашего государства уже +6 градусов.

Теплее всего, вероятно, будет в западных областях. Там днем прогреется до +17. В северных регионах – 12 градусов тепла, на Востоке +11, на Юге +14.

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Предварительный прогноз погоды на 20 марта / Скриншот из Укргидрометцентра