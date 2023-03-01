Весна пришла и увяли мечты пропагандистов: сеть взорвалась мемами 1 марта

Российские пропагандисты запугивали весь мир зимой 2022-2023. Они истерически рассказывали, что Украина не переживет сезон. В то же время, весну Украина встретила со светом, теплом и абсолютной верой в победу.

Родных украинцы приветствуют теплыми картинами с котиками и подснежниками. Пропагандисты также не остались без поздравлений. Им адресовали немало мемов.

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Российские захватчики надеялись, что холод станет их козырем. Зиму называли последним оружием Кремля. Оккупанты обстреливали критическую инфраструктуру и пытались заморозить украинские города и села. Однако мы уже знаем: россияне не могут реализовать ни один свой план.

Несокрушимые украинцы ответили мемами.



Российские пропагандисты годами визжат, что Украина замерзнет / "Баба и кот"

Весна пришла и принесла российским оккупантам еще больше потерь. Генштаб ВСУ 1 марта традиционно обновил статистику ликвидированных захватчиков. Теперь на концерте у Кобзона – уже 149 890 оккупантов.

Оккупанты надеялись взять Киев за 3 дня, но…

Европа также подвела российских пропагандистов. Взяла и не замерзла.

Если слышите какие-то странные неприятные звуки, вероятно, это доносится нытье Соловьева и его "коллег".

Украинцы – несокрушимые. Мы еще не победили, но Россия уже проиграла. Сохраняем спокойствие и выключаем генераторы.