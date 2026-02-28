Весна идет в Украину – будет ли резкое потепление и какой шанс, что вернутся морозы и снегопады: интервью о погоде в марте

Сложная зима с сильными морозами, снегопадами и непогодой приближается к завершению, а на горизонте появляются первые признаки весны в Украине. В большинстве областей уже потеплело, погода даже бывает солнечной, а снег почти везде уже растаял .

О том, какой будет погода в Украине в марте – ждать ли резкого потепления или же, наоборот, возвращения морозов и снега, и приближаемся ли мы к постоянной и теплой весне – в интервью 24 Каналу рассказал представитель Укргидрометцентра Иван Семилит.

Какой будет погода в ближайшие дни?

Как изменится погода в ближайшее время в Украине и ждать ли возвращения осадков?

В целом в ближайшие 3 суток мы ожидаем погоду без осадков из-за влияния поля высокого атмосферного давления, поэтому ожидаются прояснения, в частности, ночью. В ночные и утренние часы, за исключением юга и крайнего запада, местами может образовываться новый слой гололеда.

Также 28 февраля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами будет туман. Ветер – юго-западный с переходом на северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.



В ближайшие дни местами возможен туман / Unsplash, Pascal Debrunner

Температура воздуха ночью ожидается от +1 до -6 градусов. Днем столбики термометров будут повышаться до 0...+7 градусов. На западе и юге страны будет несколько теплее – +6...+13 градусов. Такая синоптическая ситуация нас ожидает в следующие 3 суток.

В течение 3 – 4 марта, в частности 3-го числа, на Левобережье и в северных областях местами возможен небольшой дождь и снег из-за прохождения атмосферного фронта с севера. Во всех остальных областях осадков не ожидается.

Температуры будут оставаться в основном в тех же пределах – ночью в пределах 0...-6 градусов, а днем до +6 градусов. На западе страны пригреет до +7...+13 градусов.

Есть ли какие-то признаки, которые бы указывали на то, что, возможно, в ближайшее время станет меньше гололеда на дорогах?

Из-за солнечного света в дневные часы возможно таяние снежного покрова. Но ночью температура воздуха снова будет снижаться до 0 или минусовых значений, то есть незначительных морозов. Поэтому в ночное время и утром местами еще будет образовываться гололедица.

То есть снежный или ледовый покров сейчас будет подтаивать во время плюсовых температур и подмерзать в ночные и утренние часы, когда значения температуры являются самыми низкими в течение суток, в результате чего будет возникать гололедица. Поэтому, пока именно такой процесс будет происходить.

Какую погоду ждать в марте?

Какой в целом будет погода в первый весенний месяц, согласно прогнозу Укргидрометцентра?

Если смотреть на прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в марте 2026 года, то мы ожидаем от 1 до 7 градусов тепла, что в пределах нормы. В западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях она будет на 1,5 – 2,5 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 53 миллиметров, в горных районах Львовской, Франковской, Закарпатской областей и в горах Крыма местами может быть 60 – 98 миллиметров, что в целом в пределах нормы 80 – 100%.

Какие осадки возможны в первый месяц весны?

Возможно ли возвращение снегопадов и дождей в этом месяце?

В общем март является переходным месяцем между зимой и весной, поэтому такие колебания и, так сказать, погодные качели, в принципе, возможны. Но пока тенденции относительно синоптической ситуации в течение марта, в частности, в первую декаду месяца, не свидетельствуют о таком.

Однако мы понимаем, что это переходный месяц, погода постоянно меняется, атмосфера движется, и в принципе может быть что угодно. Мы будем следить за тем, как меняется синоптическая ситуация и подробнее сообщать об этом в более короткий период.



Сильных осадков в этом месяце пока не предвидится / Unsplash, Shashi Chaturvedula

Климатическая характеристика марта является изменчивой, и, согласно ей, среднее месячное количество осадков составляет 26 – 51 миллиметр, а на Закарпатье и в горных районах местами достигает до 106 миллиметров. На высокогорье Карпат показатель составляет до 135 миллиметров.

В течение марта еще возможен гололед, налипание мокрого снега, бывают сильные ветры, и вообще в конце марта, или даже в середине месяца, в зависимости от температурных значений и процессов в атмосфере, даже начинаются грозы.

Пока мы не можем сказать, будут ли снегопады, и будет ли, например, сама гроза, поскольку это краткосрочные явления, которые можно увидеть примерно за 3 суток до их начала. Впрочем, это возможно, и в целом колебания погоды также возможны в марте.

Фиксировали ли ранее случаи, когда после холодной зимы, например, в апреле выпадал снег?

Можем вспомнить, например, 2013 год, Я точно не помню, какой тогда был зимний период, но в конце марта, в частности 23 числа, выпало существенное количество снежного покрова в Киеве. Тогда действительно была чрезвычайная ситуация.

В этом случае трудно сравнивать с тем, каким был тогда январь и зимний период в целом, поскольку надо видеть все значения. Поэтому возможен ли у нас такой снег в этом году? В принципе, да. Но сейчас трудно сказать, будет ли он на самом деле, поскольку мы делаем краткосрочные прогнозы.

Могут ли вернуться сильные морозы до -20?

Существует ли вероятность возвращения в Украину морозов до -20, как это было в январе и в первой половине февраля?

Если возвращаться к климатической характеристике марта и рассматривать последний климатический период – с 1991 по 2020 год, то было зафиксировано, что абсолютный минимум температуры составляет от -20 до -33 градусов.

Возможно ли это снова? Да, конечно, возможно. Но сейчас очень сложно сказать, будет ли это в этом году, поскольку в первой декаде марта таких значений не ожидается. Поэтому пока таких существенных снижений температуры до -20...-30 градусов не будет. Но опять же все постоянно движется и, как видим, такие снижения температур были за историю наблюдений.

Ждать ли резкого потепления?

Возможны ли в марте повышение температуры до +20, например, в южных регионах, где показатели традиционно выше по сравнению с другими областями?

Здесь то же, что с вышеупомянутыми минимумами. То есть такие максимумы также могут быть, поскольку максимальные значения температуры в течение марта составляют от +19 до +30 градусов, несколько ниже температура была в Карпатах.



Резкого потепления в марте пока не наблюдают / Unsplash, Heye Jensen

И сейчас тоже сложно сказать, будут ли такие значения температуры. Обычно переход средней суточной температуры воздуха на 5 градусов, то есть в сторону повышения, происходит в третьей декаде марта.

В южной части это может начаться раньше – во второй декаде. На северо-востоке страны такой переход вообще ожидается в начале апреля из-за континентальности климата. Но это лишь климатическая характеристика, поэтому неизвестно, произойдет ли это так же и в этом году.

Когда придет постоянная весна и потепление?

Есть ли предварительные прогнозы, которые бы свидетельствовали о том, когда начнется устойчивая весна?

В ближайшие 5 суток температуры в южной части и западных областях, а именно – дневные максимумы, будут в пределах +8...+13 градусов. Это хоть и не очень высокие значения температуры, однако они уже несколько намекают на весну. Впрочем, ночью еще возможны незначительные морозы.

Но это не то, что было у нас в феврале, и сейчас уже происходит тенденция к весне. В то же время гарантировать высоких значений температуры или существенного потепления пока не стоит, ведь мы понимаем, что все может измениться.

Может ли подобное повышение температурных показателей вызвать подтопление?

Наш отдел гидрологических прогнозов выпускает сейчас предупреждение об опасных гидрологических явлениях, изменение гидрологического режима. Например в течение 27 февраля по 2 марта на реках суббассейна (часть большого речного бассейна – 24 Канал) Припять и реки Припять ожидается повышение уровня воды на 20 – 70 сантиметров над текущими уровнями.

Местами возможен выход воды, что является первым уровнем опасности.

На реках будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение льда и местами будет образовываться ледоход. То есть тот лед, который образовался во время сильных морозов, начинает таять и за счет этого есть определенные колебания в уровнях воды.

, Вследствие повышения температур и дальнейшего таяния снега, а также водохозяйственной деятельности, на участке реки Южный Буг, именно в пределах Александровки и Николаева, и на отдельных реках бассейна Южного Буга и на его притоках в Кировоградской области ожидается повышение уровней воды на 0,2 – 0,6 метра, с содержанием воды на поймах в Кировоградской, Черкасской, Одесской, что является первым уровнем н

Также возможно частичное обтопление жилых домов на отдельных улицах в Кропивницком, что является уже вторым уровнем опасности – оранжевым. Поэтому стоит наблюдать за предупреждениями гидрологов Украинского гидрометрологического центра и ГСЧС. Но такая ситуация возможна не только в Кировоградской области.



Оттепель может вызвать подтопление на отдельных участках / Unsplash, Ludwig Theodor von Ruhm

Например, в Одесской области с 27 февраля по 2 марта на реке Тилигул возможны подтопления пойм и прилегающих территорий, в частности, с затоплением частных усадеб и домов в Березовке, что является первым уровнем опасности. Возможно достижение отметки частичного затопления частных домов в селе Викторовка Березовского района, что является вторым уровнем опасности.

Как март этого года будет отличаться от прошлогоднего?

Если сравнивать, можно ли сказать, будет ли этот март теплее или прохладнее прошлого?

В общем, как мы говорим между собой, сравнивать 2 года – это не показательно. Мы всегда сравниваем год именно с климатической нормой, которая у нас есть – это с 1991 по 2020 годы. В таком случае мы реально видим, как все меняется, и создаются содержательные сравнительные анализы, которые дают реальные выводы.

Относительно того, какие сейчас есть прогнозы, то пока мы не ожидаем существенных изменений, которые отличались бы от климатической нормы. Как я уже говорил, ожидаем, что только в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях значение средней месячной температуры будет на 1,5 – 2,5 градуса выше нормы.