Весной у Украины будет возможность для контрнаступления, – глава Минобороны США

По всей вероятности, украинские силы будут иметь возможность перейти в контрнаступление весной. Такие предположения прозвучали по итогам встречи в формате "Рамштайн", где было одобрено решение о военной поддержке государства.

О новом наступлении заявил глава Минобороны США Ллойд Остин. Для этого, по его словам, нужно не так уж много времени.

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Союзники должны собрать "боевую мощь"

Остин отметил, что у Украины есть возможности для успеха сейчас. Кроме того, изменения могут произойти весной.

Есть окно возможностей к весне, когда они могут начать свое контрнаступление. Это небольшой промежуток времени,

– подчеркнул глава Пентагона.

Союзники смогли собрать "чрезвычайную боевую мощь". До весны они будут передавать оружие Украине.

До весны есть возможности для поставки танков

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал похожее заявление. Он убежден, что эта поддержка поможет не только украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать новые наступательные действия, чтобы отвоевать территорию.

Возможности относятся также к поставкам танков Leopard. Остин отметил, что эти пакеты помощи включают танки. К примеру, Польша продолжает предлагать их. Другие страны тоже выражают готовность.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что для успешного наступления ВСУ необходимо обучение. Он напомнил, что украинские военные провели, по крайней мере, две успешные операции под Харьковом и возле Херсона.