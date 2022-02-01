Вести Глобалайз: Apple превратит смартфоны в платежные терминалы

Компания Apple работает над новой функцией еще с 2020 года, когда выкупила канадский стартап Mobeewave. Его создатели занимаются разработкой систем, которые позволяют производить платежи не со смартфона на терминал, а со смартфона на смартфон.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 1 февраля – узнайте в программе.

К теме Вести Глобалайз: Шоппинг онлайн становится "реальнее"

Реформы Байдена

Закон Джо Байдена называется Build Back Better Plan или же "План построить лучше, чем было". Это гигантский бюджет объемом более 2 триллионов долларов, направленный на улучшение жизни людей, пострадавших от коронавируса.

Spotify и дезинформация о COVID-19

Стендапер Джо Роган на свои подкасты приглашает разных псевдоученых, которые начинают говорить, что коронавирус – это выдумки, а маски и вакцинация – абсурд. Канадский музыкант Нил Янг, ссылаясь на заявления медиков, исследователей и вирусологов, попросил у Spotify убрать всю его музыку с сервиса, ведь не хочет, чтобы его творчество было на одной платформе с подкастами Рогана.

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Кот в Белом доме

В Белом доме появился котик первой леди Джил Байден. Она познакомилась с ним в Пенсильвании в 2020 году, когда выступала на сцене, а пушистый друг вылез к ней. Тогда она забрала его себе, а уже сейчас решила забрать все его игрушки и переселить в Белый дом.

Бельгийский паспорт

27 января бельгийцы представили новый паспорт с очень необычным дизайном. На нем изображены разные персонажи из комиксов "Приключения Тинтина", "Смурфики", "Вилли и Ванда" и многие другие. Таким образом в стране пытаются почтить свое культурное наследие, которое проявляется в комиксах.

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