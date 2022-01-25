Вести Глобалайз: Intel построит крупнейшую в мире фабрику по производству микросхем

В Intel заявили, что инвестируют примерно 100 миллиардов долларов в строительство потенциально крупнейшего на планете комплекса по производству микросхем. Его планируют разместить в штате над озером Эри.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 25 января – узнавайте в программе.

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Турецкая свобода слова

Турецкую журналистку задержали после "оскорбления" президента Реджепа Эрдогана. У Седаф Кабаш начались проблемы после интервью для оппозиционного телеканала Tele1. Она не называла имени президента, а процитировала лишь 2 традиционные турецкие поговорки.

Коронавирусные протесты в Нидерландах

Первая поговорка – "Скот во дворце не станет царем, а лишь превратит его в хлев". Вторая поговорка – "Человек не делается мудрее от того, что долго носит корону на голове".

Десятки художественных организаций присоединились к протесту, который назвали "Театральным парикмахером". В его рамках театры открывали как парикмахерские, а некоторые музеи открыли свои двери для спортзалов.

К теме Театры и музеи в Нидерландах открылись как спортзалы и парикмахерские: интересные фото и видео

Премьер Новой Зеландии отменила свадьбу из-за COVID-19

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свадьбу, поскольку страна переходит в красную зону. Она дала понять, что пока ситуация с COVID-19 не станет стабильной, думать о гуляниях рано.

В Панаме произошло неидеальное ограбление

Мужчину арестовали за кражу одного миллиона долларов, который как раз собирались уничтожить. Ограбление случилось еще в начале октября 2021 года в аэропорту Панама-сити.

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