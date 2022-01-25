Про інші події, які відбулись у світі станом на 25 січня – дізнавайтесь у програмі.
Цікаво Розробили мікрочіп, який містить всі дані про вакцинацію: фото та відео новинки
Турецька свобода слова
Турецьку журналістку затримали після "образи" президента Реджепа Ердогана. У Седаф Кабаш почалися проблеми після інтерв'ю для опозиційного телеканалу Tele1. Вона не називала імені президента, а процитувала лише 2 традиційні турецькі приказки.
Коронавірусні протести в Нідерландах
Десятки мистецьких організацій приєдналися до протесту, який назвали "Театральним перукарем". В його межах театри відкривали як перукарні, а деякі музеї відкрили свої двері для спортзалів.
До теми Театри та музеї у Нідерландах відкрилися як спортзали і перукарні: цікаві фото та відео
Прем'єрка Нової Зеландії скасувала весілля через COVID-19
Прем'єрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасувала весілля, оскільки країна переходить у червону зону. Вона дала зрозуміти, що поки ситуація з COVID-19 не стане стабільною, думати про гуляння зарано.
У Панамі відбулось неідеальне пограбування
Чоловіка заарештували за крадіжку одного мільйона доларів, який саме збиралися знищити. Пограбування трапилося ще на початку жовтня 2021 року в аеропорту Панама-сіті.
Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 25 січня: дивіться відео