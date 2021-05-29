Вести Глобалайз: Смертельное влияние алкоголя на домашних животных

Для многих домашних животных алкоголь токсичен. Отравление этанолом может привести к депрессии центральной нервной системы. Животное становится сонливым и некоординированным, прогрессирует до потери сознания, дыхательной недостаточности и потенциально – смерти.

Подробнее о других интересных событиях, которые произошли в мире по состоянию на субботу, 29 мая – в программе.

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Животные и глобальное потепление

Ученые предупреждают, что из-за климатических изменений многие виды животных потеряют способность размножаться. По их словам, поскольку мир сейчас стремительно движется в направлении глобального потепления, то это чревато сокращением биоразнообразия.

Как проходит день Байдена

Журналисты The Washington Post взяли интервью у 7 приближенных к президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену лиц, работающих в Белом доме. Те пожелали предоставить информацию о том, как проходит день американского лидера, но на условиях анонимности.

Вакцинация и приложения для знакомств

Белый дом скооперировался с приложениями для знакомств. Все ради того, чтобы похотливые люди вакцинировались. Вакцинированные пользователи получат доступ к некоторым премиум-функциям приложений Tinder, Bubble и Badoo.

Расистские чехлы

Онлайн-магазин Shein извинился за то, что продавал чехлы к телефону, где изображен темнокожий в наручниках, которого обводят мелом. Скандал разгорелся после того, как одна из пользовательниц выставила фото с этим чехлом в твиттере. В описании к своему посту она написала, что это очень обидно в отношении темнокожих клиентов.

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