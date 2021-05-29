Детальніше про інші цікаві події, які відбулись у світі станом на суботу, 29 травня – у програмі.

Цікаво Українське місто відправить 100 кілограмів батарейок на переробку до Європи

Тварини і глобальне потепління

Вчені попереджають, що через кліматичні зміни багато видів тварин втратять здатність розмножуватися. За їхніми словами, оскільки світ зараз стрімко рухається у напрямку глобального потепління, то це загрожує скороченням біорізноманіття.

Як минає день Байдена

Журналісти The Washington Post проінтерв'ювали 7 наближених до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена осіб, що працюють в Білому домі. Ті побажали надати інформацію про те, як минає день американського лідера, але на умовах анонімності.

Вакцинація і додатки для знайомств

Білий дім скооперувався із додатками для знайомств. Все заради того, щоб хтиві люди вакцинувалися. Вакциновані користувачі отримають доступ до деяких преміум-функцій додатків Tinder, Bubble та Badoo.

Расистські чохли

Онлайн-магазин Shein вибачився за те, що продавав чохли до телефону, де зображений темношкірий у наручниках, якого обводять крейдою. Скандал розгорівся після того, як одна із користувачок виставила фото з цим чохлом у твітері. В описі до свого посту вона написала, що це дуже образливо щодо темношкірих клієнтів.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням .

Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 29 травня 2021 року: дивіться відео