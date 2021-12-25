Вести Глобалайз: Казненные 300 лет назад "шотландские ведьмы" имеют право на помилование

Депутат парламента Шотландии Натали Дон заявила, что страна должна признать факт незаконной охоты на ведьм, а также извиниться. Кроме этого, есть группа активистов под названием "шотландские ведьмы", которые добиваются от правительства аналогичных действий.

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Новые фантазии конспирологов

Слухи о том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона – трансгендер, начали распространяться массово на прошлой неделе. Их распространяют в ультраправых кругах различные издания очень приближенные к конспирологическим кругам.

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