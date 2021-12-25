Які інші цікаві події відбулися у світі станом на 25 грудня – читайте далі.

До теми У Шотландії хочуть посмертно виправдати відьом, яких стратили

Нові ліки для ВІЛ-позитивних

Управління з питань якості продовольства та медикаментів США визнало препарат Apretude. Він має на мені полегшити життя ВІЛ-інфікованим. Ліками вже користуються у США.

Нові фантазії конспірологів

Чутки про те, що дружина президента Франції Еммануеля Макрона – трансгендер, почали поширюватися масово минулого тижня. Їх розповсюджують в ультраправих колах різні видання дуже наближені до конспірологічних кіл.

Абсолютно безглузда крадіжка

Чоловік з Огайо орендував кран і використав його, щоб вкрасти із громадського парку 18-метровий міст. Звати його Девід Бремлі, йому 63 роки. Він заплатив транспортній компанії за перевезення конструкції в інше місто. Навіщо йому було красти міст, та ще й такий великий – не повідомляють.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 25 грудня: дивіться відео