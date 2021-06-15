Вести Глобалайз: Коронавирус может оказаться биологическим оружием

Лидеры G7 настояли на "прозрачном" и неотложном расследовании относительно происхождения коронавируса. Однако в марте представители ВОЗ и Китая назвали возможность создания COVID-19 в лаборатории маловероятным.

Подробнее о других интересных событиях, которые произошли в мире в течение недели – в программе.

Читайте больше Вести Глобалайз: Ученые "воскресили" животных после 24 тысяч лет мерзлоты

Отчет об НЛО

Долгожданный отчет об НЛО от Пентагона представят в Конгрессе США. После этого информация станет доступной для общественности, однако неизвестно, какую часть сделают публичной.

Фейки о вакцинации

В штате Огайо собралась целая конференция посвященная вредному воздействию вакцины на человеческий организм. В частности, врач-антивакцинатор заявил, что вакцина якобы "намагничивает" людей.

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Штраф за отсутствие маски

Президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за отсутствие маски во время мотопробега байкеров в Сан-Паулу. Участниками пробега были почти 12 тысяч мотоциклистов, однако оштрафовали на 110 долларов только Болсонару, его сына Эдуарду и министра инфраструктуры Тарчизиу Гомеса.

Кошка-клептоманка

Домашняя кошка Кейт воровала вещи у соседей. Ее владелица выставила во дворе табличку с надписью "моя кошка – воровка", а возле нее – все украденные животным вещи.

Пулитцеровская премия за видео

Девушка-подросток, снимавшая на видео убийство Джорджа Флойда, получила Пулитцеровскую премию. Якобы видеозапись Дарнеллы Фрейзер помогла в суде доказать вину полицейского Дерека Шовина.

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Вулканы и криптовалюта

В Сальвадоре будут использовать энергию из вулканов, чтобы майнить биткоины. Президент Найиб Букеле поручил построить специальные платформы, которые могли бы перерабатывать энергию вулканов в нужное русло.

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