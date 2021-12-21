Вести Глобалайз: Культ "Черный топор" стал одним из самых опасных в мире
Источник:"Вести Глобалайз" на 24 канале
Журналисты ВВС на протяжении двух лет расследуют деятельность нового нигерийского синдиката "Черный топор". Банда заслужила славу жестоких и голодных к убийствам монстров.
Какие другие интересные события произошли в мире по состоянию на 21 декабря – читайте далее.
Обратите внимание На Прикарпатье банда похищала и пытала людей, чтобы "выбить" у них деньги
Брауни из каннабиса
Компания по производству каннабиса испекла крупнейший в мире брауни. Он весит 385 килограммов и содержит 20 тысяч миллиграммов тетрагидроканнабинола.
TikTok врывается в ресторан
В марте 2022 года TikTok планирует запустить собственный ресторан по доставке. Будет помогать в воплощении этого намерения контора Virtual Dining Concepts. Фишка TikTok Kitchen в том, что все меню планируют основать на самых популярных рецептах, которые есть в этой соцсети.
Интересно Netflix запустил аналог TikTok со смешными эпизодами из фильмов и сериалов
Новый стендап Луиса Си Кея
Луиса Си Кея раскритиковали за его новый стендап под названием "Извините". Люди протестуют во время его концертов и призывают отказаться от походов на стендапы комика, ведь он домогался к женщинам. Луиса Си Кея не наказали за это, а спокойно разрешили продолжить карьеру.
Как оживить детские рисунки
Специалисты из компании Meta занялись разработкой использование искусственного интеллекта для анимации детских рисунков. Рисунок ребенка требуется:
- скачать на соответствующий сайт;
- подождать, пока искусственный интеллект все проанализирует и предложит вам выставить опорные точки;
- выставить их на руки, ноги, голову и на все, что должно двигаться;
- далее система предложит выбрать вариант анимации.
Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 21 декабря: смотрите видео