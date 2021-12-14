Вести Глобалайз: Новая Зеландия запретит сигареты для следующих поколений

Власти Новой Зеландии планируют сделать незаконными продажу и поставку табачной продукции для следующих поколений. В правительстве страны такое решение называют историческим шагом в свободное от курения будущее.

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США накрыла катастрофа

В США после серии мощных торнадо в ряде штатов число жертв достигло по меньшей мере 94 человек. Метеорологи зафиксировали ветер, пронесшийся полосой от Арканзаса до Кентуки, а это ориентировочно 400 километров, который сносил все на своем пути. Непогода была настолько сильной, что куски металла и даже автомобили замечали на крышах домов.

Скандал из-за Санта-Клауса

В Италии католический епископ Антонио Стальяно рассказал детям, что Санта-Клауса не существует, а его костюм создали ради рекламных целей. Это спровоцировало скандал и заставило епархию извиняться за инцидент.

В тиктоке появился новый тренд

Видео в тиктоке о противозачаточных спиралях собирают миллионы просмотров. Люди пытаются удалить их дома из-за отсутствия медицинского страхования или же через многократное отсрочка процедуры. Несмотря на то, что спираль можно вытащить самостоятельно, делать это не рекомендовано.

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Заказ киллера в США

В США 52-летний женщине грозит тюрьма после того, как она пыталась нанять киллера, чтобы убить бывшего мужа через фальшивый веб-сайт. Она признала себя виновной в вымогательстве убийства и использовании компьютера для совершения преступления. Теперь ей грозит по меньшей мере 9 лет тюрьмы.

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