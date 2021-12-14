Про інші цікаві події, які трапилися у світі станом на 14 грудня – читайте далі.

До теми Влада Нової Зеландії хоче повністю заборонити куріння: як це планують втілити в реальність

США накрила катастрофа

У США після серії потужних торнадо у низці штатів кількість жертв сягнула щонайменше 94 осіб. Метеорологи зафіксували вітер, що пронісся смугою від Арканзасу до Кентукі, а це орієнтовно 400 кілометрів, який зносив усе на своєму шляху. Негода була настільки сильною, що шматки металу й навіть автомобілі помічали на дахах будинків.

Скандал через Санта-Клауса

В Італії католицький єпископ Антоніо Стальяно розповів дітям, що Санта-Клауса не існує, а його костюм створили заради рекламних цілей. Це спровокувало скандал і змусило єпархію вибачатися за інцидент.

У тіктоці з'явився новий тренд

Відео у тіктоці про протизаплідні спіралі збирають мільйони переглядів. Люди намагаються видалити їхі вдома через відсутність медичного страхування або ж через багаторазове відтермінування процедури. Попри те, що спіраль можна витягнути самостійно, робити це не рекомендовано.

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Замовлення кілера у США

У США 52-річний жінці загрожує в'язниця після того, як вона намагалася найняти кілера, аби убити колишнього чоловіка через фальшивий веб-сайт. Вона визнала себе винною у вимаганні вбивства та використанні комп'ютера для вчинення злочину. Тепер їй загрожує щонайменше 9 років в'язниці.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 14 грудня: дивіться відео