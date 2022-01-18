Вести Глобалайз: Обнаружили эффект, действующий сильнее, чем алкоголь

Эндрю Лак из университета Колорадо принялся изучать, как стереотипы влияют на состояние опьянения и поведение. Удалось узнать, что эффект ожидания действует сильнее самого алкоголя.

Другие события, которые произошли в мире по состоянию на 18 января – узнайте в программе.

Обратите внимание Джокович может больше никогда не сыграть на Australian Open

Мужчина выиграл в лотерею 4 раза

55-летний житель Пенсильвании в США Майк Лучано выиграл в лотерею 1 миллион долларов. Это уже четвертый крупный джекпот с 1999 года. Билет к большим деньгам стоил всего 20 долларов.

Новак Джокович и проблемы в Австралии

Почти во всех новостных лентах появилось имя сербского теннисиста Новака Джоковича, у которого проблемы с Австралией, или наоборот. 5 января он прибыл в страну для участия в турнире серии "Большого шлема". Однако его не впустили на соревнования из-за того, что он не был вакцинирован. В конце концов, звезду тенниса депортировали.

Извержение вулкана в Тонге

Королевство Тонга – карликовое государство, состоящее из более 170 островов. Недавно там произошло извержение вулкана, настолько мощное, что его ощутила вся Земля – ударные волны дважды обогнули планету, а отголоски извержения фиксировали даже в Украине.

К теме Извержение вулкана на Тонга привело к разливу нефти в Перу

Что такое "носовой рейнджер"

В The New York Times вышла статья о мужчине, который почти всю свою жизнь посвятил изучению "глупых" запахов. Все для того, чтобы помочь человечеству. В конце концов он изобрел "носовый рейнджер" – специальный девайс для определения интенсивности запахов.

Twitter заблокировал аккаунт Али Хаменеи

Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео с угрозами. Речь идет о духовном лидере страны Али Хаменеи, который запостил анимационное видео, где на поле стоит игрок в гольф (очень похожий на Дональда Трампа) и в него прилетает ракета с надписью "Месть неизбежна".

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