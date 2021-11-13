Вести Глобалайз: В Португалии заработал закон об отдаленной работе
Источник:"Вести Глобалайз" на 24 канале
Власти Португалии приняли новый закон об отдаленной работе. Он предусматривает, в частности, что теперь руководители не смогут отправлять сообщения работникам в нерабочее время.
Другие события, которые произошли в мире по состоянию на 13 ноября – узнайте в программе.
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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 13 ноября: смотрите видео