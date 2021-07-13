Вести Глобалайз: QR-код продолжает набирать популярность в мире

Большинство людей знает, что такое QR-код и практически каждый хоть раз в жизни им пользовался. По данным Modern Retail, в период с 2018 по 2019 год количество взаимодействий с QR-кодом повысилось на 26%. Однако собственно его история известна не всем.

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К теме Вести Глобалайз: В США полицейских собак хотят отправить в отставку

В мире заговорили о 3 дозах вакцины

Pfizer в поисках разрешения у США на третью дозу вакцины от COVID-19. Впервые об этом заговорили в The Washington Post. Убеждали, что общались с людьми, ознакомленными с этим планом. В конторе провели собственные исследования, которые и показали, что третья доза увеличивает количество антител от 5 до 10 раз. Но пока такой вариант вакцинации рассматривают только в США.

Вакцинация и увеличение груди

В США блогер заявила об увеличении груди после вакцины против коронавируса. Обо всем этом Эль Маршалл рассказала на своем аккаунте в тиктоке. По словам девушки, якобы после вакцинации Pfizer ее грудь увеличилась на 2 размера.

Обратите внимание Вакцина Pfizer вызывает стремительный рост груди у женщин: что говорят медики

Замок из песка в Дании достиг 21 метра

В Дании построили самый высокий песчаный замок. Его высота – 21 метр. Над ним работал голландский художник Вильфред Штайгер, а помогали ему еще 30 скульпторов. Вместе они создали песчаный замок, который символизирует "силу коронавируса в мире с начала пандемии".

В Южной Корее изобрели "криптотуалет"

Туалет в Южной Корее превращает экскременты в энергию и цифровую валюту. Такое устройство создал доктор Чо Дже-Вон, профессор городских и экологических наук Ульсанского национального института науки и технологий.

Актуально Гигантские панды больше не под угрозой исчезновения: причина

Китайцы провели перепись панд

Вопрос исчезновения панд как вида поднимают уже не первое десятилетие. Но недавно свое мнение изменили китайские чиновники – большие панды больше не под угрозой исчезновения, но все еще уязвимы. Китайцы провели перепись панд и обнаружили, что их теперь 1800. Это невероятно большой показатель популяции для этих животных.

Подозреваемую поймали во время покупки наггетсов

Полицейским после 2-часовой погони наконец удалось поймать женщину. Она остановилась у Мак-драйва, чтобы купить себе куриных наггетсов. Эта странная история произошла в Вустере, штат Массачусетс. 38-летнюю Иоганну Гардель заподозрили в угоне автомобиля.

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