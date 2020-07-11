В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 11 июля 2020 – в США продолжают происходить изменения под лозунгами борьбы с расизмом. Пользователи Тик-Тока начали делать мемы о фейлах демократов и снимать видео в поддержку Трампа. В Британии девушку высмеяли за то, что она похудела.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: В США бариста не обслужил гостя без маски и заработал 100 тысяч долларов. Где могут запретить Тик-Ток и кто может заменить популярную соцсеть.