У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 11 липня 2020 – в США продовжують відбуватися зміни під гаслами боротьби з расизмом. Користувачі Тік-Току почали складати меми про фейли демократів і знімати відео в підтримку Трампа. У Британії дівчину висміяли за те, що вона схудла.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: У США бариста не обслужив гостю без маски і заробив 100 тисяч доларів. Де можуть заборонити Тік-Ток і хто може замінити популярну соцмережу.