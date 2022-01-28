Вести Глобалайз: Шопинг онлайн становится "реальнее"

Чтобы выбрать одежду или обувь, людям больше не нужно идти в магазин и примерять. Для этого нужен лишь смартфон.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 28 января – узнавайте в программе.

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Живой щит из детей

Боевики ИГИЛ использовали 700 мальчиков в качестве живого щита. Таким образом террористы пытались выйти из тюрьмы в Сирии. Они попытались освободить около 3 тысяч своих бойцов, чтобы эффективно противостоять американцам.

Полет на шасси самолета

Нелегального пассажира из Африки нашли в отсеке носового шасси самолета уже на конечной остановке – в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Он выжил, однако имел признаки переохлаждения, да и в целом был усталым и едва в сознании.

Сексуальные домогательства в McDonald’s

Работники McDonald’s создают собственный тренинг по сексуальным домогательствам. Впервые эту проблему начали обсуждать еще в 2016 году, когда десятки работников заявили, что сталкивались с этим на рабочем месте.

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Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 28 января: смотрите видео