Вести Глобалайз: Шопинг онлайн становится "реальнее"
Источник:"Вести Глобалайз" на 24 канале
Чтобы выбрать одежду или обувь, людям больше не нужно идти в магазин и примерять. Для этого нужен лишь смартфон.
О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 28 января – узнавайте в программе.
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Живой щит из детей
Боевики ИГИЛ использовали 700 мальчиков в качестве живого щита. Таким образом террористы пытались выйти из тюрьмы в Сирии. Они попытались освободить около 3 тысяч своих бойцов, чтобы эффективно противостоять американцам.
Полет на шасси самолета
Нелегального пассажира из Африки нашли в отсеке носового шасси самолета уже на конечной остановке – в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Он выжил, однако имел признаки переохлаждения, да и в целом был усталым и едва в сознании.
Сексуальные домогательства в McDonald’s
Работники McDonald’s создают собственный тренинг по сексуальным домогательствам. Впервые эту проблему начали обсуждать еще в 2016 году, когда десятки работников заявили, что сталкивались с этим на рабочем месте.Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 28 января: смотрите видео