Про інші події, які відбулись у світі станом на 28 січня – дізнавайтесь у програмі.

Цікаво Шопінг онлайн з приміркою: українські інженери створили розробку для усвідомленого споживання

Живий щит з дітей

Бойовики ІДІЛ використали 700 хлопчиків у якості живого щита. У такий спосіб терористи намагались вийти з в'язниці у Сирії. Вони спробували звільнити близько 3 тисяч своїх бійців, щоб ефективно протистояти американцям.

Політ на шасі літака

Нелегального пасажира з Африки знайшли у відсіку носового шасі літака вже на кінцевій зупинці – в аеропорту Схіпхол в Амстердамі. Він вжив, однак мав ознаки переохолодження, та й загалом був втомленим і ледь при свідомості.

Сексуальні домагання у McDonald’s

Працівники McDonald’s створюють власний тренінг із сексуальних домагань. Вперше цю проблему почали обговорювати ще у 2016 році, коли десятки працівників заявили, що стикались у цим на робочому місці.

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 28 січня: дивіться відео