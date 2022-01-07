Вести Глобалайз. Солянка: в Австралии решили изолировать домашних котов

В Австралии придумали вечную самоизоляцию для животных. С 1 октября в одном из городков запретили домашним котам покидать территорию дома или двора, в котором они живут.

О других событиях, которые произошли в мире за 2021 год – узнавайте в программе.

Обратите внимание Новый год без громких застолий: в Австрии ужесточат карантинные ограничения после Рождества

Панды – не под угрозой

Большие панды больше не под угрозой исчезновения, но все еще уязвимы. Китайцы провели их перепись и обнаружили, что панд теперь 1 800. Это – невероятно большой показатель популяции для этих животных. Ведь среду их существования – бамбуковые леса – постоянно уничтожают.

Сколько надо ходить в день

Забудьте о том, что надо в день проходить 10 тысяч шагов. Чем больше вы ходите, тем лучше для здоровья. Однако в течение дня полезной нормой считают 7 – 8 тысяч шагов.

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