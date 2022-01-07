Про інші події, які відбулись у світі за 2021 рік – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Новий рік без гучних застіль: в Австрії посилять карантинні обмеження після Різдва

Панди – не під загрозою

Великі панди – більше не під загрозою зникнення, але все ще вразливі. Китайці провели їхній перепис і виявили, що панд тепер 1 800. Це – неймовірно великий показник популяції для цих тварин. Адже середовище їхнього існування – бамбукові ліси – постійно знищують.

Скільки треба ходити на день

Забудьте про те, що треба в день проходити 10 тисяч кроків. Чим більше ви ходите, тим краще для здоров'я. Однак упродовж дня корисною нормою вважають 7 – 8 тисяч кроків.

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз. Солянка" на 24 каналі: дивіться відео