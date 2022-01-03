Вести Глобалайз. Солянка: Крупнейшие демонстрации за расовую справедливость

В штате Вирджиния парень расстрелял 6 человек, которые были азиатами. После этого улицы США заполонили протесты против дискриминации и расизма.

О других событиях, которые произошли в мире за 2021 год, – узнавайте в программе.

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Трамп против азиатов

Ненависть к азиатам подкрепилась через Высшее политическое руководство США. Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в появлении вирусов. Из-за этого число случаев ненависти к азиатам увеличилось.

Еда для экстремальных условий

Журналисты BBC опубликовали статью, в которой рассказали о продуктах и хранилищах, которые помогают жителям Земли выжить при экстремальных обстоятельствах.

Интересно, что большую часть продуктов убивают микробы, но очень долго, например, хранится мед, а также вино. Среди лидеров сохранения – бургер из McDonald's.

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