Вести Глобалайз. Солянка: Возле Байдена может появиться эксперт по пыткам

Среди команды Джо Байдена может оказаться старший аналитик ЦРУ. Именно он когда-то защищал отчет управления о совершенных пытках.

Что еще интересного произошло в мире за 2021 год – узнайте в программе.

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Экологическая Coca-Cola

Coca-Cola планирует протестировать первые бумажные бутылки в рамках досрочной стратегии. Компания планирует перейти на безотходное производство к 2030 году.

Аренда охранников

В мире работает уникальное приложение для того, чтобы снимать охранников. Приложение работает через командный центр, где есть база спецагентов, работающих круглосуточно.

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