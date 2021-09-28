Вести Глобалайз: Стоимость самых дорогих животных в мире

Журналисты BBC Future задались целью определить самых дорогих животных в мире. Конечно, что устанавливать цену за них – негуманно, но эти суммы в будущем могут спасти животных от браконьеров.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 28 сентября – узнайте в программе.

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Запрет на веселье для талибов

Когда боевики "Талибана" захватили Афганистан, их радостям не было предела. Однако в новом афганском министерстве обороны заявили, что талибам пора прекратить так сильно веселиться и делать селфи. По данным The Wall Street Journal, солдатам также запрещено быстро ездить. В то же время талибы больше не должны носить волосы до плеч, стильную одежду и белые кроссовки.

Детективы для темнокожих людей

На Vice News появилась статья "Темнокожие семьи вынуждены нанимать частных детективов, поскольку полиция не хочет искать их детей". По данным ФБР, в 2018 году в США пропавшими без вести числились более 600 тысяч человек. Из них 40% – темнокожие люди. Кроме того, что полиция реже берется за поиски, медиа не слишком способствуют распространению информации об этом.

Однополые браки в Швейцарии

Жители Швейцарии поддержали на референдуме закон, предоставляющий однополым парам полные права на вступление в брак и усыновление. Правда, против этого высказались церковные деятели и некоторые консервативные партии. Интересно, что однополые браки в стране легализовали еще в 2007 году, однако тогда были определенные ограничения.

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Черепаха повлияла на авиарейсы

В японском аэропорту Нарита черепаха выползла на взлетно-посадочную полосу и задержала на 15 минут вылет 5 самолетов. Работники аэропорта сообщили, что выяснят тип черепахи, чтобы определить, можно ли разместить ее в естественной среде обитания.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 28 сентября: смотрите видео